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И. Воробьёв — о предложении Мозякину войти в штаб: сошлись во мнении, что пока он отдохнёт

И. Воробьёв — о предложении Мозякину войти в штаб: сошлись во мнении, что пока он отдохнёт
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о предложении Сергею Мозякину войти в тренерский штаб команды, а также о его прощальном матче.

«Сергей — рекордсмен «Металлурга» и всей лиги. Он завоевал много титулов, многое сделал для клуба. Это легенда «Магнитки» и всего российского хоккея.

Предложение войти в тренерский штаб? Мы долго разговаривали. Сейчас Сергей не готов заниматься тренерской работой. Человеку 40 лет, в какой-то момент ты играешь и тащишь команду на себе, потом немножко наедаешься — и нужна пауза. Мы с ним сошлись во мнении, что пока он отдохнёт. Тренерская работа — это бессонные ночи, стресс, постоянное отсутствие свободного времени.

Каким он был, когда, будучи хоккеистом, мы вместе играли в подмосковном «Атланте»? Есть понятие «игрок-игрок», а есть — «игрок-тренер», поэтому всё сравниваешь иначе. И там, и там Сергей был прекрасным хоккеистом, много забивал, отдавал передачи. В «Металлурге» он ещё больше заматерел, стал настоящим лидером. Раньше у него на клубном уровне был лишь один финал Кубка Гагарина в составе «Атланты», а в Магнитогорске он завоевал два Кубка Гагарина. В этом большая заслуга самого Сергея и всех ребят.

В прошлом сезоне отец и сын Мозякины сыграли в КХЛ в одной тройке? Это был прекрасный жест со стороны клуба и тренерского штаба. Уверен, что семья Мозякиных его очень оценила, Сергей мечтал сыграть в одной тройке с сыном. Что касается Андрея, то, имея такого легендарного отца, сложно добиться подобных достижений.

Чествование Мозякина на мемориале Ромазана? Один вариант — мемориал Ромазана, другой вариант — сделать отдельный прощальный матч. Специально обученные люди в клубе над этими работают, информация держится в секрете, ищем оптимальный вариант для клуба и для Сергея», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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