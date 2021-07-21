Егор Яковлев будет капитаном магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2021/2022

Защитник Егор Яковлев будет назначен капитаном магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2021/2022. Об этом сообщил главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошлом сезоне Яковлев провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста три очка (2+1) в пяти встречах.

Напомним, что в предыдущим капитаном «Магнитки» был нападающий Сергей Мозякин, который завершил карьеру текущим летом.

Следующий сезон «Металлург» начнёт 3 сентября в Екатеринбурге, где встретится с «Автомобилистом». В первом домашнем матче магнитогорцы сыграют с «Салаватом Юлаевым» 7 сентября.