И. Воробьёв: таких, как Кучеров, единицы. Это элитные спортсмены

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о работе с молодёжью.

«Талантливым игрокам будем давать шанс. Развивать их, просматривать. Я постоянно слежу за «Стальными Лисами», хожу на их матчи. Сейчас у нашей молодёжной команды обновился тренерский штаб, мы едем в Минск как две команды.

Данила Юров? Надеемся, что он сделает шаг вперёд. Всё в его руках. Сейчас Данила работает с нами, а в конце месяца поедет защищать цвета сборной России. Надеемся, что здорово сыграет на молодёжном чемпионате мира, если туда попадёт.

Что нужно сделать лиге, чтобы молодые игроки росли и прогрессировали в России, а не рвались за океан при первом удобном случае? Здесь много аспектов. Чтобы ребята не рвались за океан, надо посмотреть статистику: сколько человек вернулось обратно и сыграли в КХЛ или ВХЛ, а кто попросту закончил с хоккеем. В Северной Америке всё надо делать самому, выбираться и добиваться. Мы рады, что удалось вернуть того же Артёма Минулина, который в «Магнитке» раскрылся по-новому и стал одним из ведущих защитников. Не у всех, как у Кучерова, в НХЛ случается голливудский конец. Таких, как Никита, единицы. Это элитные спортсмены», – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.