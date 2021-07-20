Ожиганов: к сезону готов на 70%. Ещё 30 доберу на сборах

Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов рассказал об отпуске и подготовке к сезону-2021/2022.

«Вернулся в Петербург в понедельник. Лето провёл замечательно, был на отдыхе с семьёй, потом готовился к сезону в Москве. В Москве жара была весь последний месяц, 32-34 градуса каждый день. В квартире невозможно находиться, на улице — тем более. Сидел под кондиционером, это спасало.



На сколько готов к сезону? На 70%. Ещё 30 доберу на сборах и к старту сезона буду готов. Как готовился? Катался в Москве недалеко от дома — с Никитой Гусевым, Лёхой Марченко, московскими ребятами из ЦСКА. В 9 был зал, в 11 — лёд, дальше я был свободен.



Новички? Знаю Ларса Юханссона, играл с ним в ЦСКА. С ребятами, которые перешли из «Витязя», виделись в сборной.



Каждый год ожидания одни и те же. Надо просто превратить их в реальность. Болельщикам хочу пожелать терпения, до начала сезона осталось не так долго. Приходите на трибуны в той же форме и так же поддерживайте команду», — цитирует Ожиганова официальный сайт СКА.