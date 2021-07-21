Гендиректор минского «Динамо» рассказал о задачах и бюджете команды на следующий сезон

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о задачах и бюджете команды на сезон-2021/2022.



«В прошлом году была поставлена довольно высокая планка. Команда попала в плей-офф, достойно там смотрелась, причём в соперничестве с грандом КХЛ — питерским СКА. Не опускаться определённой планки. Определённый уровень достигнут, теперь хочется подняться ещё выше. Будет очень здорово.



У нас все условия есть, чтобы выходить во второй-третий раунд Кубка Гагарина. У спортсмена в любом виде спорта есть одна задача – побеждать. В каждом конкретном матче, в каждом конкретном турнире, поэтому в хоккее цель у любой команды, которая участвует в этом турнире, – это Кубок Гагарина. Как это достижимо – это вопрос другой. Но цель должна везде ставиться: бороться за самые высокие места. А выше Кубка Гагарина, наверное, ничего нет в КХЛ.



Каков бюджет клуба? Государство очень много внимания уделяет спорту – это несомненно. И про хоккей никогда не забывает, поэтому бюджет в минском «Динамо» будет команда будет выступать в КХЛ. Я надеюсь, выступать успешно. Думаю, ни у кого нет в этом сомнений.



Бюджет будет не ниже прошлогоднего. И в прошлом году команда доказала, что с не самым большим бюджетом можно решать серьёзные задачи. Не всегда деньги делают результат. Понятно, что без денег его сделать очень тяжело, но не всегда ты его добьешься с деньгами.



Нам нужны хорошие нападающие, хорошие защитники. Если на рынке появится достойный игрок по соотношению цена-качество, мы на него обратим внимание. Да, у нас есть позиции, которые на данном этапе хотелось бы закрыть, но конкретизировать не стану – селекция любит тишину. Если сейчас расскажем, то искусственно поднимем цену на этих игроков. Так что не хотелось бы говорить публично, чтобы кто-то на этом не поимел какие-то дивиденды. Тихонечко всё сделаем, а готовность увидим в чемпионате», – цитирует Сушко «Белорусский хоккей» все ссылкой на «Беларусь 5».