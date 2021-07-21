Лебрюн рассказал, что Капризову поступило предложение от ЦСКА

Известный инсайдер и журналист The Athletic Пьер Лебрюн рассказал, что у форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова есть предложение от ЦСКА.

«У Кирилла Капризова есть предложение от московского ЦСКА – это подтверждают источники. Поэтому будет интересно, как ситуация будет развиваться.



Хотя кто-то рассматривает это как рычаг давления в переговорах с «Миннесота Уайлд». Тем не менее, это правда, что Капризову поступило довольно крупное предложение от клуба КХЛ.



«Уайлд» считают, что у них ещё много времени, в конце концов, до открытия тренировочных лагерей НХЛ осталось два месяца.



Пока что спор между Миннесотой» и лагерем Капризова сводится к восьмилетней сделке, в то время как лагерь игрока выразил желание заключить трехлетнее соглашение.



Еще один слой во всем этом – олимпийское решение НХЛ. Если по какой-либо причине НХЛ не договорится с МОК об участии в Пекине, то вопрос в том, захочет ли Капризов подписать контракт в КХЛ, чтобы он мог снова играть за Россию на Олимпийских играх, как он это сделал в 2018 году.



Можете назвать меня наивным, но я всё ещё думаю, что он в конечном итоге он переподпишет контракт с «Уайлд». Для меня существует пятилетняя сделка, которая в конечном итоге вступает в силу и завершает этот тупик.



Но чтобы было ясно, я не думаю, что предложение КХЛ – это дымовая завеса. Я думаю, что это по-настоящему», – написал Лебрюн.