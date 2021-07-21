Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лебрюн рассказал, что Капризову поступило предложение от ЦСКА

Лебрюн рассказал, что Капризову поступило предложение от ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер и журналист The Athletic Пьер Лебрюн рассказал, что у форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова есть предложение от ЦСКА.

«У Кирилла Капризова есть предложение от московского ЦСКА – это подтверждают источники. Поэтому будет интересно, как ситуация будет развиваться.

Хотя кто-то рассматривает это как рычаг давления в переговорах с «Миннесота Уайлд». Тем не менее, это правда, что Капризову поступило довольно крупное предложение от клуба КХЛ.

«Уайлд» считают, что у них ещё много времени, в конце концов, до открытия тренировочных лагерей НХЛ осталось два месяца.

Пока что спор между Миннесотой» и лагерем Капризова сводится к восьмилетней сделке, в то время как лагерь игрока выразил желание заключить трехлетнее соглашение.

Еще один слой во всем этом – олимпийское решение НХЛ. Если по какой-либо причине НХЛ не договорится с МОК об участии в Пекине, то вопрос в том, захочет ли Капризов подписать контракт в КХЛ, чтобы он мог снова играть за Россию на Олимпийских играх, как он это сделал в 2018 году.

Можете назвать меня наивным, но я всё ещё думаю, что он в конечном итоге он переподпишет контракт с «Уайлд». Для меня существует пятилетняя сделка, которая в конечном итоге вступает в силу и завершает этот тупик.

Но чтобы было ясно, я не думаю, что предложение КХЛ – это дымовая завеса. Я думаю, что это по-настоящему», – написал Лебрюн.

Новость по теме
Генменеджер «Миннесоты»: не боимся продолжать разговор с агентом Капризова и не торопиться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021