«У игроков нет такой возможности». Логан Майлу не сможет сняться с драфта НХЛ-2021

После заявления защитника Логана Майлу о снятии с драфта НХЛ-2021 журналист TSN Джино Реда рассказал, что правилами не предусмотрен отказ от участия.

«Как бы ни хотелось Логану Майлу отказаться от участия в драфте, важно отметить, что у игроков нет возможности сделать это. По словам источника в лиге: «В нашем отказе нет права выбора, если он соответствует стандартам CBA, он имеет право на выбор», – написал Реда в «Твиттере».

Напомним, Майлу выступил с заявлением и попросил не выбирать его на драфте НХЛ-2021. Ранее не менее девяти клубов НХЛ отказались от хоккеиста из-за приговора, вынесенного осенью прошлого года. Тогда игрок попал под следствие за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина совершали половой акт. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию.