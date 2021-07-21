«У игроков нет такой возможности». Логан Майлу не сможет сняться с драфта НХЛ-2021

После заявления защитника Логана Майлу о снятии с драфта НХЛ-2021 журналист TSN Джино Реда рассказал, что правилами не предусмотрен отказ от участия.
«Как бы ни хотелось Логану Майлу отказаться от участия в драфте, важно отметить, что у игроков нет возможности сделать это. По словам источника в лиге: «В нашем отказе нет права выбора, если он соответствует стандартам CBA, он имеет право на выбор», – написал Реда в «Твиттере».
Напомним, Майлу выступил с заявлением и попросил не выбирать его на драфте НХЛ-2021. Ранее не менее девяти клубов НХЛ отказались от хоккеиста из-за приговора, вынесенного осенью прошлого года. Тогда игрок попал под следствие за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина совершали половой акт. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию.
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