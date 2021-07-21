«Куньлунь» подписал контракт с голкипером Лазушиным и ещё тремя хоккеистами

«Куньлунь Ред Стар» заключил двусторонние контракты с вратарями Александром Лазушиным, Джереми Смитом, Пэрисом О’Брайеном, а также защитником Джейком Челиосом, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Все контракты рассчитаны на один год.

В прошедшем сезоне Лазушин выступал за словацкий клуб «Детва», О’Брайан и Челиос играли за «Куньлунь».

По итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» занял последнее, 12 место в таблице Восточной конференции. Клуб из Китая набрал 34 очка в 60 матчах.

В первом матче нового сезона «Куньлунь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 2 сентября. Первая домашняя встреча состоится 6 сентября с рижским «Динамо».

Напомним, что второй сезон подряд домашним стадионом клуба будет «Арена Мытищи».