Эллис: меня впервые обменяли. Так что это был своего рода шок для меня и моей семьи

Новичок «Филадельфии Флайерз» Райан Эллис рассказал об обмене из «Нэшвилл Предаторз» и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Меня впервые обменяли. Так что это был своего рода шок для меня и моей семьи. Но сейчас мы уже с нетерпением ждём переезда, чтобы обжиться на новом месте и начать борьбу за Кубок.

Когда всё утрясется, когда мы решим все вопросы с переездом семьи и всё придет в норму, а я выйду на лед с ребятами, тогда, наверно, я успокоюсь. Когда я буду знать, что с моей семьёй всё в порядке, нет никаких проблем, тогда я буду готов играть и буду делать это с огромным удовольствием.

Я очень хочу играть с ребятами. На данном этапе карьеры, самым важным для меня являются победы. Эта команда ориентирована на успех, от неё всегда этого ждут. Я буду стараться играть в свой хоккей, помогать команде всеми возможными способами. Я готов забивать или ловить шайбы на себя, делать всё для победы. Всё, что нужно команде для успеха: я готов блокировать броски в обороне или поддерживать атаку, играть в чужой зоне. Я горжусь тем, что для меня команда стоит на первом месте. Надеюсь, у меня всё получится.

Я нахожусь в хорошей форме, здоров, и мне нужны победы. Я доволен и рад, что стал игроком «Флайерз», – цитирует Эллиса официальный сайт НХЛ на русском языке.