«Барыс» подписал пробный контракт с Максимом Минеевым

«Барыс» заключил контракт с защитником Максимом Минеевым, сообщает официальный сайт клуба. Пробное соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 августа 2021 года.



24-летний защитник в КХЛ выступал за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо». Прошлый сезон хоккеист начинал в «Сочи», где за 17 матчей заработал два очка (1+1) за результативность. Вторую часть чемпионата он провёл в «Ижстали» в ВХЛ, за которую сыграл в восьми играх.

По итогам сезона-2020/2021 «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести встречах.

В первом матче сезона «Барыс» 3 сентября дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».