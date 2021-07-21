«Барыс» подписал пробный контракт с Максимом Минеевым
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«Барыс» заключил контракт с защитником Максимом Минеевым, сообщает официальный сайт клуба. Пробное соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 августа 2021 года.
24-летний защитник в КХЛ выступал за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо». Прошлый сезон хоккеист начинал в «Сочи», где за 17 матчей заработал два очка (1+1) за результативность. Вторую часть чемпионата он провёл в «Ижстали» в ВХЛ, за которую сыграл в восьми играх.
По итогам сезона-2020/2021 «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести встречах.
В первом матче сезона «Барыс» 3 сентября дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».
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