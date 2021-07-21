Сергачёв: когда посмотрел пресс-конференцию Кучерова, долго смеялся. Она самая легендарная

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре голкипера Андрея Василевского, защитника Виктора Хедмана, а также вспомнил пресс-конференцию Никиты Кучерова.
«Василевский – лучший вратарь в мире, и он им будет. Я очень разочаровался, когда Хэдман не получил приз лучшему защитнику в этом году, потому что последние четыре и предстоящие года три минимум это его приз. Он лучший защитник последних лет после Лидстрёма – просто зверь. В основном он всегда принимает правильные решения. Конечно, мы не идеальны, но 95% его решений – правильные, для меня Виктор Хэдман – тот человек, в честь которого можно переименовать приз лучшему защитнику «Норрис Трофи», точно так же и с Васей. То, что он не выиграл «Везину», как сказал Никита Кучеров, это полная чушь.
Когда я проснулся после победы посмотреть пресс-конференцию Кучерова, я очень долго смеялся, потому что я знаю Никиту. Это, наверное, самая легендарная пресс-конференция в хоккее, для хоккеиста, тем более для русского, так высказаться было просто шикарно, незабываемо, он большой молодец. Он высказал свои мысли, с которыми очень многие согласны, Вася был лучшим в этом году, последние несколько лет он лучший, он просто немного иначе это сказал, потому что он был уставший и чуть подвыпивший. Когда объявили, мы очень расстроились за Васю, но мы старались ему не показывать, у него был шикарный сезон, он тянул нас, мы в плей-офф попали во многом благодаря ему», – цитирует Сергачёва ТАСС.
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