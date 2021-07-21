Лямся: думаю, особых изменений в новом сезоне не будет. «Салават» играл в хороший хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о подготовке к сезону-2021/2022
«Сейчас наступил момент, когда мы много тренируемся, потому что в сезоне нас ждёт большое количество матчей. Матиас Сарвела, тренер по физподготовке, проделывает огромную работу с парнями, а на льду мы уделяем внимание единоборствам и катанию.
Мы сконцентрированы на работе команды в защите. Нам нужно выходить на новый уровень в этом компоненте, мы должны быть агрессивнее и активнее. Всё начинается с индивидуальной подготовки игроков, затем мы, тренерский штаб, должны помочь им стать ещё лучше. Так мы сможем получить мощные игровые сочетания и сильную команду. Я искренне верю, что мы можем этого добиться.
Новички? Идёт первая неделя тренировок на льду, так что надо дождаться товарищеских матчей. Атмосфера в команде великолепная. Думаю, у нас сильная команда.
Стоит ли ждать изменений в игре? Не особо. Думаю, мы играли в хороший хоккей, благодаря которому могли победить. Конечно, необходимо внести небольшие исправления. Надо понять, какая в этом году у тебя команда и какие в ней игроки. Повторюсь, нам необходимо, чтобы наша защита играла агрессивнее, быстрее отбирала шайбу и использовала силу, потому что у нас мастеровитые игроки.
Новый тренер вратарей? Винни — отличный парень. Мы все видим, что он настоящий профессионал. Думаю, среди наших вратарей отличная атмосфера, что очень важно. Сейчас они упорно тренируются. Считаю, что всё будет хорошо», — цитирует специалиста официальный сайт уфимцев.
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