Голкипер Илья Проскуряков подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано на один год.
В прошлом сезоне 33-летний Проскуряков принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ, одержав одну победу при 88,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,09. 15 декабря Илья провёл матч с «Торпедо» (4:6), в котором пропустил пять шайб. 19 декабря клуб расторг соглашение с хоккеистом.
Опытный голкипер защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» «Торпедо», «Югра» и «Сочи». В КХЛ Илья провёл 371 матч, отразив 91,5% бросков при надёжности 2,3.
В первом матче нового сезона бело-голубые 3 сентября дома сыграют с минским «Динамо».
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