«Сиэтл» подписал одного из лучших защитников-бомбардиров «Эдмонтона» на 4 года и $ 16 млн

Защитник Адам Ларссон, выступавший за «Эдмонтон Ойлерз», подписал контракт с «Сиэтл Кракен», сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Соглашение заключено на четыре года и общую сумму $ 16 млн. В год защитник будет получать $ 4 млн.

Скорее всего, именно Ларссон станет выбором «Сиэтла» от «Ойлерз» на драфте расширения.

Ранее отмечалось, что 28-летний швед хотел выйти на рынок свободных агентов и выслушать предложения от других клубов. У него подошёл к концу шестилетний контракт, по которому он заработал $ 25 млн.



В прошедшем сезоне Ларссон принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+2» и 24 минутах штрафного времени. Он стал третьим защитником-бомбардиром «Ойлерз».



На его счету ещё четыре встречи и 2 (0+2) очка в плей-офф.