Юрзинов-мл. — о романе Капризова с дочерью Маликова: личные причины могут вернуть в ЦСКА

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов-младший предположил, по каким причинам российский нападающий Кирилл Капризов этим летом может вернуться из НХЛ в ЦСКА. Ранее ряд СМИ сообщил о романе хоккеиста с дочерью известного российского певца Дмитрия Маликова Стефанией.



«Здесь сложно говорить за Кирилла. Понятно, что на первом месте для него, наверное, стоит прерогатива остаться в НХЛ. Всё-таки там лучшая лига мира, длительная перспектива. Но у него же могут быть и личные обстоятельства, которые заставят вернуться в Россию. Не будем исключать и семейные моменты, и желание поиграть в ЦСКА, и выступить на ближайшей зимней Олимпиаде.



Эту ситуацию нужно рассматривать как личностный вопрос. Ведь это жизнь Кирилла. Он хороший игрок, хороший мастер, который доказал всё это в КХЛ и сейчас провёл блестящий сезон в НХЛ.



В любом случае, какое бы решение Кирилл ни принял, он не проиграет, а это уже хорошо для игрока. Он сделал большой шаг вперёд, а где ему дальше играть, он должен выбрать сам», — приводит слова Юрзинова-младшего Legalbet.



Ранее Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» на $ 72 млн по новому контракту.

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