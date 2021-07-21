Юрзинов-мл. — о романе Капризова с дочерью Маликова: личные причины могут вернуть в ЦСКА

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов-младший предположил, по каким причинам российский нападающий Кирилл Капризов этим летом может вернуться из НХЛ в ЦСКА. Ранее ряд СМИ сообщил о романе хоккеиста с дочерью известного российского певца Дмитрия Маликова Стефанией.
«Здесь сложно говорить за Кирилла. Понятно, что на первом месте для него, наверное, стоит прерогатива остаться в НХЛ. Всё-таки там лучшая лига мира, длительная перспектива. Но у него же могут быть и личные обстоятельства, которые заставят вернуться в Россию. Не будем исключать и семейные моменты, и желание поиграть в ЦСКА, и выступить на ближайшей зимней Олимпиаде.
Эту ситуацию нужно рассматривать как личностный вопрос. Ведь это жизнь Кирилла. Он хороший игрок, хороший мастер, который доказал всё это в КХЛ и сейчас провёл блестящий сезон в НХЛ.
В любом случае, какое бы решение Кирилл ни принял, он не проиграет, а это уже хорошо для игрока. Он сделал большой шаг вперёд, а где ему дальше играть, он должен выбрать сам», — приводит слова Юрзинова-младшего Legalbet.
Ранее Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» на $ 72 млн по новому контракту.
- 21 июля 2021
-
17:15
-
17:04
-
17:00
-
16:41
-
16:10
-
16:02
-
15:52
-
15:19
-
14:48
-
13:31
-
13:15
-
13:03
-
12:57
-
12:02
-
11:34
-
11:12
-
10:55
-
10:44
-
10:18
-
10:06
-
09:45
-
09:30
-
09:02
-
09:00
-
08:37
-
08:35
-
08:18
-
08:15
- 20 июля 2021
-
23:43
-
22:53
-
21:15
-
21:06
-
20:48
-
19:59
-
19:37