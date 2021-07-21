«Адмирал» опубликовал проморолик к сезону-2021/2022. Клуб показал новую форму

«Адмирал» на YouTube-канале опубликовал промо к сезону-2021/2022, где показал новую форму команды.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Адмирала».

Ранее «Адмирал» представил новую эмблему. Она состоит из трёх составляющих: на фоне звезды изображён пятигранник, внутри которого располагается якорь.



«Адмирал» выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, лучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.



«Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022.



В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.