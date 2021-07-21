Дадонов может стать выбором «Сиэтла» от «Оттавы»

Российский нападающий Евгений Дадонов может быть выбран «Сиэтл Кракен» от «Оттавы Сенаторз» на драфте расширения, который состоится сегодня, 21 июля, сообщает обозреватель TSN Брюс Гарриоч на своей странице в «Твиттере».



Как сообщает источник, скорее всего, «Сиэтл» в «Оттаве» будет выбирать между нападающими Евгением Дадоновым и Крисом Тирни.

Отмечается, что после драфта выбранного игрока могут обменять.

Дадонов провёл в «Оттаве» один сезон. В регулярном чемпионате-2020/2021 нападающий провёл 55 матчей и набрал 20 очков: забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач. Ранее в Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Флориду Пантерз».



По итогам прошлого сезона «Сенаторз» набрали 51 очко в 56 встречах, заняли шестое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф.