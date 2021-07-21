Кэмерон станет главным тренером сборной Канады U20. Он был наставником на МЧМ-2011

Дэйв Кэмерон занял должность главного тренера «Оттавы 67» из хоккейной лиги Онтарио, сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Кроме того, 62-летний наставник будет назначен главным тренером сборной Канады на молодёжном чемпионате мира.
Кэмерон в Национальной хоккейной лиге успел поработать только с «Оттавой Сенаторз» в сезоне-2014/2015 и 2015/2016. В низших лигах наставник сотрудничал с «Детройт Фалконс», «Порт-Гурон Бордер Кэтс», «Бингемтон Сенаторз», «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс» и «Су-Сент-Мари Грейхаундз».
Кэмерон был помощником тренера мужской национальной сборной Канады по хоккею с шайбой до 18 лет на юниорском чемпионате мира 2003 года в Словении, где Канада заняла четвёртое место. Кэмерон вернулся в качестве главного тренера команды на юниорский чемпионат мира 2004 года среди юниоров (также проводившийся в Словении), что привело Канаду к золотой медали.
Кэмерон был главным тренером мужской молодёжной сборной Канады по хоккею с шайбой на МЧМ 2011 года в Буффало, где команда проиграла финал России 5:3. Кэмерон был помощником тренера мужской национальной сборной Канады по хоккею с шайбой на ЧМ в России в 2016 году.
- 21 июля 2021
-
18:30
-
18:26
-
18:13
-
17:51
-
17:37
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
17:00
-
16:41
-
16:10
-
16:02
-
15:52
-
15:19
-
14:48
-
13:31
-
13:15
-
13:03
-
12:57
-
12:02
-
11:34
-
11:12
-
10:55
-
10:44
-
10:18
-
10:06
-
09:45
-
09:30
-
09:02
-
09:00
-
08:37
-
08:35
-
08:18
-
08:15
- 20 июля 2021
-
23:43