Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист TSN: ожидается, что Холл останется в «Бостоне». Не удивлюсь сделке на $ 24 млн

Журналист TSN: ожидается, что Холл останется в «Бостоне». Не удивлюсь сделке на $ 24 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» поделился информацией о переговорах 29-летнего нападающего Тейлора Холла о новом контракте с «Бостон Брюинз».

«Слышал, что «Брюинз» добились значительного прогресса с будущим неограниченно свободным агентом Тейлором Холлом.

Ожидается, что Холл действительно останется в «Бостоне» после снятия моратория на подписание.

Не удивлюсь, увидев сделку в районе четырёх лет и $ 6 млн в год», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Холл принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «-6» и 26 минутах штрафного времени.

На его счету ещё 11 встреч и 5 (3+2) очков в плей-офф.

Новость по теме
Обозреватель The Athletic: Галак может стать хорошим сменщиком для Василевского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021