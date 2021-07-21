Журналист TSN: ожидается, что Холл останется в «Бостоне». Не удивлюсь сделке на $ 24 млн
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Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» поделился информацией о переговорах 29-летнего нападающего Тейлора Холла о новом контракте с «Бостон Брюинз».
«Слышал, что «Брюинз» добились значительного прогресса с будущим неограниченно свободным агентом Тейлором Холлом.
Ожидается, что Холл действительно останется в «Бостоне» после снятия моратория на подписание.
Не удивлюсь, увидев сделку в районе четырёх лет и $ 6 млн в год», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Холл принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «-6» и 26 минутах штрафного времени.
На его счету ещё 11 встреч и 5 (3+2) очков в плей-офф.
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