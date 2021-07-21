Источник: «Сиэтл» решил не забирать Тарасенко на драфте расширения

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который не был защищён клубом перед драфтом расширения, не был выбран «Сиэтл Кракен», сообщает обозреватель The Athletic Джереми Рутерфорд на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что в таком случае выбором «Кракен» от «блюзменов» станет защитник Винс Данн.

Ранее сообщалось о том, что «Сиэтл» заберёт 29-летнего россиянина на драфте расширения, а затем обменяет его в «Филадельфию Флайерз» на форварда Якуба Ворачека, а также высокий драфт-пик (1-й или 2-й раунд).



У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн. Форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.



Напомним, драфт расширения пройдёт 21 июля.