Обозреватель The Athletic: «Сиэтл» забрал Донского у «Колорадо»

«Сиэтл Кракен» выбрал 29-летнего нападающего «Колорадо Эвеланш» Йоонаса Донского на драфте расширения, сообщает обозреватель The Athletic Райан Кларк на своей странице в «Твиттере».
В таком случае «Кракен» точно не смогут забрать капитана «Колорадо» Габриэля Ландескога. Ранее отмечалось, что игрок ищет варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 7 млн, однако «Эвеланш» собираются предложить ему только $ 30 миллионов за пять лет.
Тем не менее «Сиэтл» и Ландеског могут вернуться за стол переговоров, когда откроется рынок свободных агентов.
В прошедшем сезоне Донской принял участие в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «+14» и 10 минутах штрафного времени. На его счету ещё 10 встреч и 5 (3+2) очков в плей-офф.
- 21 июля 2021
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