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Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Торонто» и «Питтсбурга»

Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Торонто» и «Питтсбурга»
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«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором соберёт состав к своему первому сезону НХЛ.

Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.

Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс», сообщает обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

От «Торонто» выбран 25-летний нападающий Джаред Макканн. В прошедшем сезоне он принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «+17». На его счету ещё шесть встреч и 1 (0+1) очко в плей-офф.

От «Питтсбурга» выбран 29-летний форвард Брэндон Танев. На его счету 32 матча в регулярке и 16 (7+9) очков, а также шесть матчей и одна шайба в плей-офф.

От «Сан-Хосе» выбран 24-летний нападающий Александр Труе. В прошедшем сезоне он принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+1».

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