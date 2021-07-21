Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов сменил агента в НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», 21-летний российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов сменил агента в НХЛ. Кравцов прекратил сотрудничество с Полом Теофаносом и перешёл в агентство к Дэну Мильштейну.
Напомним, что ранее агента в НХЛ поменял форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который перешёл от Майкла Льюита, представляющего североамериканское агентство «Октагон», к Полу Теофаносу.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор» принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.
В регулярном чемпионате НХЛ на счету Кравцова 20 матчей и 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6».
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