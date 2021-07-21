«Сиэтл» выберет не пятого бомбардира «Коламбуса», а защитника с 9 матчами в регулярке
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«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором собирает состав к своему первому сезону НХЛ. Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.
Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Коламбус Блю Джекетс», сообщает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».
«Сюрприз от «Коламбуса». Выбор — не Макс Доми.
«Кракен» будут выбирать защитника Гэвина Байройтера», — говорится в сообщении.
27-летний Байройтер отыграл девять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности «-1».
Доми стал пятым бомбардиром «Коламбуса», в 54 встречах набрав 24 (9+15) очков.
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