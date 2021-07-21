Источник: «Рейнджерс» работают над обменом с «Сиэтлом», чтобы не отдавать Блэквелла
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Журналист The Athletic Рик Карпиниелло на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Сиэтл Кракен» может выбрать 28-летнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Колина Блэквелла на драфте расширения.
«Слышал, что «Сиэтл» заберёт Колина Блэквелла из «Рейнджерс». Но они могут работать над обменом (на защитника Марка Джиордано?), который изменит выбор и позволит «Рейнджерс» оставить Блэквелла», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Блэквелл принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+2» и 15 минутах штрафного времени. Таким образом, 28-летний американец суммарно набрал 22 очка.
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