Источник: «Рейнджерс» работают над обменом с «Сиэтлом», чтобы не отдавать Блэквелла

Журналист The Athletic Рик Карпиниелло на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Сиэтл Кракен» может выбрать 28-летнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Колина Блэквелла на драфте расширения.



«Слышал, что «Сиэтл» заберёт Колина Блэквелла из «Рейнджерс». Но они могут работать над обменом (на защитника Марка Джиордано?), который изменит выбор и позволит «Рейнджерс» оставить Блэквелла», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Блэквелл принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+2» и 15 минутах штрафного времени. Таким образом, 28-летний американец суммарно набрал 22 очка.