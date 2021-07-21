Стало известно, когда НХЛ опубликует расписание на следующий сезон

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что расписание регулярного сезона НХЛ на сезон-2021/2022 будет обнародовано в 18:00 в четверг, 22 июля (23 июля в 1:00 по московскому времени).

Национальная хоккейная лига подробно проанализирует и анонсирует расписание НХЛ на сезон-2021/2022 через час после объявления. Ведущий Тони Люфтман с аналитиками Брайаном Лоутоном и Дэйвом Ридом расскажут о ключевых матчах, сюжетных линиях и фаворитах плей-офф.

Ранее стало известно, что расписание предстоящего сезона НХЛ будет включать в себя перерыв на Олимпийские игры — 2022.



Сообщалось, что олимпийский перерыв будет запланирован на 5-22 февраля 2022 года. Опубликованное расписание будет включать оговорку о том, что участие НХЛ в Играх 2022 года ещё не гарантировано.



Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.