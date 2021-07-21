Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса»

«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором соберёт состав к своему первому сезону НХЛ.
Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.
Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз», сообщает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».
От «Миннесоты» выбран 26-летний защитник Карсон Соуси. В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «+22». На его счету ещё четыре встречи без очков и общий показатель полезности «-1» плей-офф.
От «Анахайма» выбран 25-летний защитник Хэйдн Флёри. На его счету 47 матча в регулярке и 4 (3+1) очка при показателе полезности «-12».
От «Лос-Анджелеса» выбран 27-летний защитник Кёртис Макдермид. В прошедшем сезоне он принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-14».
- 21 июля 2021
-
23:15
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:53
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:33
-
20:19
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:21
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:43
-
18:30
-
18:26
-
18:13
-
17:51
-
17:37
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
17:00
-
16:41
-
16:10
-
16:02