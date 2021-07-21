Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса»

«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором соберёт состав к своему первому сезону НХЛ.



Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.



Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз», сообщает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



От «Миннесоты» выбран 26-летний защитник Карсон Соуси. В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «+22». На его счету ещё четыре встречи без очков и общий показатель полезности «-1» плей-офф.



От «Анахайма» выбран 25-летний защитник Хэйдн Флёри. На его счету 47 матча в регулярке и 4 (3+1) очка при показателе полезности «-12».



От «Лос-Анджелеса» выбран 27-летний защитник Кёртис Макдермид. В прошедшем сезоне он принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-14».