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Источник: «Сиэтл» забрал у «Чикаго» Кенневилля

Источник: «Сиэтл» забрал у «Чикаго» Кенневилля
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«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором соберёт состав к своему первому сезону НХЛ.

Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.

Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Чикаго Блэкхоукс» и «Аризона Койотс», сообщает журналист Стив Дэнгл на своей странице в «Твиттере».

От «Чикаго» выбран 25-летний нападающий Джон Кенневилль. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одной встречи в НХЛ. Тем не менее форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Рокфорд Айсхогс», забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-6».

От «Аризоны» выбран 29-летний форвард Тайлер Питлик. На его счету 38 матчей в регулярке и 11 (6+5) очков при показателе полезности «-1».

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