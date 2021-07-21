Источник: «Сиэтл» забрал у «Чикаго» Кенневилля

«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором соберёт состав к своему первому сезону НХЛ.
Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.
Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Чикаго Блэкхоукс» и «Аризона Койотс», сообщает журналист Стив Дэнгл на своей странице в «Твиттере».
От «Чикаго» выбран 25-летний нападающий Джон Кенневилль. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одной встречи в НХЛ. Тем не менее форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Рокфорд Айсхогс», забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-6».
От «Аризоны» выбран 29-летний форвард Тайлер Питлик. На его счету 38 матчей в регулярке и 11 (6+5) очков при показателе полезности «-1».
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