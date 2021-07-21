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Журналист Sun Times — о возможном выборе Задорова «Сиэтлом»: это кажется маловероятным

Журналист Sun Times — о возможном выборе Задорова «Сиэтлом»: это кажется маловероятным
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Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Сиэтл Кракен», скорее всего, не выбрал защитника «Чикаго Блэкхоукс» Никиту Задорова на драфте расширения.

«Лагерь Никиты Задорова ещё ничего не слышал, поэтому кажется маловероятным, что его выбрали, учитывая, что крайний срок подачи заявок был в 9 утра (в 17:00 по московскому времени. — Прим. «Чемпионата»), — говорится в сообщении.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стали защищать Задорова перед драфтом расширения.

Напомним, защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее выступал несколько лет за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.

В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».

По итогам чемпионата «Блэкхоукс» набрали 55 очков в 56 матчах, заняли шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф.

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Источник: «Сиэтл» решил не забирать Тарасенко на драфте расширения
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