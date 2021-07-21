«Сиэтл» не договорился о контракте с Ландескогом. Он хотел контракт на семь лет и $ 9 млн

Инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман на своей странице «Твиттере» сообщил, что «Сиэтл Кракен» не смог договориться о контракте с форвардом Габриэлем Ландескогом.



«Слышал, что «Сиэтл» не достиг соглашения с Габриэлем Ландескогом», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что «Кракен» может предложить Ландескогу семилетний контракт на $ 56 млн.



В прошлом сезоне НХЛ 28-летний капитан «Колорадо Эвеланш» провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка при полезности «+14». В плей-офф Ландеског принял участие в десяти играх, сумев набрать 13 (4+9) результативных баллов при общей полезности «+1».



Напомним, игрок ищет варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 9-10 млн, однако «Эвеланш» собираются предложить ему только $ 30 миллионов за пять лет. В клубе рассчитывают на то, что форвард согласится на уступки.



Если «Сиэтл» не выберет Ландескога на драфте расширения, то стороны могут вернуться за стол переговоров, когда откроется рынок свободных агентов.