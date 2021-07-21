Журналист The Athletic считает, что ЦСКА — это рычаг давления Капризова на «Миннесоту»

Известный инсайдер и журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». По слухам, у него есть предложение от ЦСКА.

«Уайлд» полагали, что будут обладать всеми рычагами давления, поскольку Капризов — из тех свободных агентов, которые не могут подавать в арбитраж или подписывать оффершит другой команды НХЛ.



Но это не значит, что Капризов не может вернуться в КХЛ, и это как раз тот рычаг давления, который направлен против «Уайлд».

Некоторые циники задаются вопросом, может ли это быть просто прикрытием. В конце концов, не имея каких-либо рычагов воздействия, кроме возвращения в Россию, лагерь Капризова получит выгоду, если убедит Герина (генеральный менеджер «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата»), что угроза возвращения в КХЛ на самом деле является законным вариантом.



Однако остаётся большой вопрос, не закроет ли Герин на это глаза.



Не похоже, что он планирует в ближайшее время предоставить Капризову контракт на один, два или три года. Хотя в последние недели он намекнул, что готов пойти на компромисс, согласившись на желаемый игроком срок, если агент Капризова согласится на срок от трёх лет.

Герин продолжает напоминать, что это не ненормально, это часть процесса и он уверен, что они смогут заключить сделку», — приводит слова Руссо The Athletic.