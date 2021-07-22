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«Тампа» попрощалась с Янни Гурдом, которого выбрал «Сиэтл Кракен» на драфте расширения

«Тампа» попрощалась с Янни Гурдом, которого выбрал «Сиэтл Кракен» на драфте расширения
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» попрощалась с 29-летним нападающим Янни Гурдом, которого выбрал «Сиэтл Кракен» на драфте расширения.

«Твоё сердце, страсть и энергия не имели равных. Последние шесть лет без тебя были бы другими. Спасибо тебе, Янни», — говорится в сообщении «Тампы» в «твиттере».

В прошедшем сезоне Гурд принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+10» и 44 минутах штрафного времени. На его счету ещё 23 встречи и 7 (6+1) очков в плей-офф.

Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выбирает по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава. Данный драфт пройдёт по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года.

К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.

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