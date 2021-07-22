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«Сиэтл» не выбрал ни одного российского хоккеиста на драфте расширения НХЛ

«Сиэтл» не выбрал ни одного российского хоккеиста на драфте расширения НХЛ
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Завершился драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая игроков из других команд, за исключением предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс». Процедура драфта прошла в ночь с 21 на 22 июля.

Свой первый официальный матч «Сиэтл» проведёт на выезде — с «Вегасом».

Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.

Ранее национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что расписание регулярного сезона НХЛ на сезон-2021/2022 будет обнародовано в 18:00 в четверг, 22 июля (23 июля в 1:00 по московскому времени).

«Сиэтл» сделал выбор на драфте расширения НХЛ! Россиян там не будет «Сиэтл» сделал выбор на драфте расширения НХЛ! Россиян там не будет
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