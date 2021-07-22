Янни Гурд, выбранный «Сиэтлом» на драфте расширения НХЛ, пропустит старт сезона

29-летний канадский крайний нападающий Янни Гурд, выбранный «Сиэтлом Кракен» у «Тампы-Бэй Лайтнинг» на прошедшем драфте расширения НХЛ, не сможет помочь своей новой команде на старте сезона. Об этом сообщает журналист Рено Лавуа в «Твиттере».

Как отмечает источник, на этой неделе хоккеист перенёс операцию на плече, в результате чего он не успеет восстановиться к началу регулярного сезона НХЛ и пропустит его начало. По плану, его возвращение запланировано, как минимум, на ноябрь.

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В прошедшем сезоне Гурд принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+10» и 44 минутах штрафного времени. На его счету ещё 23 встречи и 7 (6+1) очков в плей-офф.