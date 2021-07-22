Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Впервые на драфте расширения НХЛ клуб выбрал двух братьев

Новый участник лиги – «Сиэтл Кракен», сформировавший свой состав на драфте расширения НХЛ, выбирая игроков из других команд, впервые в истории драфтов расширения выбрал двух хоккеистов-братьев. Об этом информирует пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Напомним, что «Сиэтлом» были выбраны 25-летний канадский форвард «Анахайм Дакс» Хейдн Флёри и 22-летний защитник Кейл Флёри из «Монреаль Канадиенс».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.