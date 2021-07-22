Генменеджер «Сиэтла»: на прошлом драфте расширения больше переплачивали за защиту активов

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис назвал одну из ключевых особенностей прошедшего драфта расширения для его клуба.

«В прошлый раз генеральные менеджеры были более склонны в некотором смысле переплачивать за защиту определённых активов. На этот раз они извлекли уроки из этого и не были готовы совершать те же ошибки, что и в прошлый раз.

Сколько сделок ожидается в ближайшее время? Наверное, намного меньше, чем вы думаете», — цитирует Фрэнсиса Дэн Росен в «Твиттере».

Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.