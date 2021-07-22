Генменеджер «Сиэтла»: на прошлом драфте расширения больше переплачивали за защиту активов
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Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис назвал одну из ключевых особенностей прошедшего драфта расширения для его клуба.
«В прошлый раз генеральные менеджеры были более склонны в некотором смысле переплачивать за защиту определённых активов. На этот раз они извлекли уроки из этого и не были готовы совершать те же ошибки, что и в прошлый раз.
Сколько сделок ожидается в ближайшее время? Наверное, намного меньше, чем вы думаете», — цитирует Фрэнсиса Дэн Росен в «Твиттере».
Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.
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