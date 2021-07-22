Генменеджер «Сиэтла» заявил, что они долго обсуждали кандидатуру Прайса из «Монреаля»

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис прокомментировал слухи о том, что клуб на драфте расширения НХЛ мог выбрать дорогостоящего голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.
Журналист Рено Лавуа, ссылаясь на слова Фрэнсиса, информирует в «Твиттере», что «Сиэтл» достаточно долго размышляли над приглашением Прайса, но сумма и длительность его контракта стали камнем преткновения в этом вопросе. Рон считает, что наличие пространства под потолком зарплат является ключевым для его клуба.
Вратарская бригада, выбранная «Сиэтлом» на драфте расширения, выглядит следующим образом — Крис Дриджер («Флорида Пантерз»), Джоуи Даккорд («Оттава Сенаторз») и Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»).
Ранее сообщалось, что Прайс может пропустить часть сезона-2021/2022 из-за травмы бедра. 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. Отмечалось, что «Сиэтл Кракен» заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнила выбор.
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