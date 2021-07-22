«Сиэтл» собрал состав на драфте расширения на $ 52,5 млн, оставив под потолком $ 28,9 млн

Завершился драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая игроков из других команд, за исключением предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс». Процедура драфта прошла в ночь с 21 на 22 июля.
Как информирует портал CapFriendly, «Сиэтл» набрал состав из 22 хоккеистов на общую сумму в $ 52,5 млн, оставив под потолком зарплат $ 28,9 млн на различные манёвры на рынке.
Наиболее высокооплачиваемым нападающим стал бывший крайний форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле, который имеет на руках контракт до окончания сезона-2022/2023 с зарплатой в $ 5,5 млн за сезон. Следом за ним располагается Янни Гурд ($ 5,2 млн), выбранный у «Тампа-Бэй Лайтнинг», и Йоонас Донской из «Колорадо Эвеланш» ($ 3,9 млн).
Среди защитников по зарплате выделяется 37-летний канадец из «Калгари Флэймз» Марк Джиордано — $ 6,75 млн.
Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.
- 22 июля 2021
-
06:40
-
06:31
-
06:07
-
05:52
-
05:40
-
05:27
-
05:17
-
05:03
-
04:41
-
03:47
- 21 июля 2021
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:53
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:33
-
20:19
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:21
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:43