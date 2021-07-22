«Сиэтл» собрал состав на драфте расширения на $ 52,5 млн, оставив под потолком $ 28,9 млн

Завершился драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая игроков из других команд, за исключением предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс». Процедура драфта прошла в ночь с 21 на 22 июля.



Как информирует портал CapFriendly, «Сиэтл» набрал состав из 22 хоккеистов на общую сумму в $ 52,5 млн, оставив под потолком зарплат $ 28,9 млн на различные манёвры на рынке.



Наиболее высокооплачиваемым нападающим стал бывший крайний форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле, который имеет на руках контракт до окончания сезона-2022/2023 с зарплатой в $ 5,5 млн за сезон. Следом за ним располагается Янни Гурд ($ 5,2 млн), выбранный у «Тампа-Бэй Лайтнинг», и Йоонас Донской из «Колорадо Эвеланш» ($ 3,9 млн).



Среди защитников по зарплате выделяется 37-летний канадец из «Калгари Флэймз» Марк Джиордано — $ 6,75 млн.



Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.

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