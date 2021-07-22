Экс-защитник «Динамо» Давыдов предположил, что О’Делл приобретён под звено Шипачёва

Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о том, что партнёры Вадима Шипачёва по звену — Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий — покинули команду.



«Да, серьёзная проблема. Яшкина нельзя было удержать, против энхаэловского лома у нас сегодня нет приёма. В случае с Кагарлицким своё слово сказал Кудашов, это его право.

Но теперь главная задача на лето для нового тренера — разглядеть второго Яшкина и второго Кагарлицкого. Шипачёв — большой мастер, ему нельзя тасовать партнёров, он должен с самого начала получить своё звено и дать результат. В этом в ранней фазе сезона и заключается тренерское искусство.



Кого вижу партнёром Шипачёва? В начале лета обсуждались кандидатуры Станислава Галиева, пришедшего из «Ак Барса», и Даниила Тарасова, который раньше уже пробовался в первой тройке. Я надеялся, что громко заявит о себе кто-то из молодых — как в своё время Алексей Ковалёв или Алексей Яшин. А рядом с кем стремительно расти, как не с Шипачёвым?



Вообще нужно послушать прежде всего тренеров — что они думают по первому звену. Не удивлюсь, если недавнее приобретение канадца О'Делла связано как раз с поиском партнёра под Шипачёва. О'Делл — подверженный травмам игрок, но забивной. Да, есть определённый риск, но, с другой стороны, клубу нужны мастера, а их сегодня в КХЛ, к сожалению, раз-два и обчёлся.



Стало ли «Динамо» слабее? Повторюсь, если удержит свой уровень звено Шипачёва и выстрелят молодые, то «Динамо» точно не станет слабее. Особенно на фоне московских соседей, где в ЦСКА, «Спартаке» и «Витязе» произошли не совсем мне понятные замены тренеров и большинства игроков. С этой точки зрения у нас всё более-менее стабильно — и я с надеждой смотрю на предстоящий сезон», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.