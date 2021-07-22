Экс-конкурент Бобровского по «Флориде» Дриджер прокомментировал переход в «Сиэтл»
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Голкипер «Сиэтл Кракен» Крис Дриджер поделился эмоциями от перехода в новый клуб в результате выбора на драфте расширения НХЛ.
«Я очень рад. Здесь классно. Так приятно всех видеть. Стать частью «Кракена» — это просто невероятно. Не терпится начать», — цитирует Дриджера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Дриджер выступал за «Флориду» с сезона-2019/2020. В прошедшем сезоне НХЛ голкипер провёл 23 матча в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. В плей-офф на счету вратаря три встречи.
По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Флорида» набрала 79 очков, заняла второе место в таблице Центрального дивизиона и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).
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