Эберле — о «Сиэтле»: это челлендж, мне повезло получить шанс быть частью нового клуба

Нападающий Джордан Эберле поделился эмоциями от перехода из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Сиэтл Кракен» в результате драфта расширения НХЛ.

«Это новый челлендж, мне повезло получить шанс быть частью нового клуба. А это всегда особенный опыт», — цитирует Эберле официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июля завершился драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая игроков из других команд, за исключением предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс».



Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.