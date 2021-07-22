«Рейнджерс» интересуются Евгением Кузнецовым. У него 4-летний контракт с «Кэпиталз»
Поделиться
«Нью-Йорк Рейнджерс» интересуется нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, сообщает RMNB со ссылкой на подкаст Jason Gregor Show.
Инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил в подкасте, что, по его мнению, четырёхлетний контракт Кузнецова с «Вашингтоном» отпугивает другие команды.
Напомним, контракт Кузнецова с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Евгений может составить список из 15 команд, куда его нельзя будет обменять.
Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф и не набрал баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.
Комментарии
- 22 июля 2021
-
12:55
-
12:16
-
11:52
-
11:31
-
11:02
-
10:47
-
09:45
-
09:25
-
09:16
-
08:51
-
08:31
-
06:40
-
06:31
-
06:07
-
05:52
-
05:40
-
05:27
-
05:17
-
05:03
-
04:41
-
03:47
- 21 июля 2021
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:53
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:33
Партнерский контент