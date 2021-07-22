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«Рейнджерс» интересуются Евгением Кузнецовым. У него 4-летний контракт с «Кэпиталз»

«Рейнджерс» интересуются Евгением Кузнецовым. У него 4-летний контракт с «Кэпиталз»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» интересуется нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, сообщает RMNB со ссылкой на подкаст Jason Gregor Show.

Инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил в подкасте, что, по его мнению, четырёхлетний контракт Кузнецова с «Вашингтоном» отпугивает другие команды.

Напомним, контракт Кузнецова с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Евгений может составить список из 15 команд, куда его нельзя будет обменять.

Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф и не набрал баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.

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