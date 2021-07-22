Гендиректор московского «Динамо» высказался о ситуации с посещением домашних матчей

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ситуации с посещением домашних матчей клуба на «ВТБ Арене».

«По последним данным Роспотребнадзора мы знаем, что мероприятия могут посетить не более 500 человек. Прорабатывается вопрос о том, что будут пускать болельщиков по QR-кодам, но окончательное решение ещё не принято. Надеюсь, что до 15 августа более уточнённая информация появится, но пока придерживаемся официальной позиции о том, что вход будет по QR-кодам. У кого есть QR-коды, того милости просим.



Надеюсь, все вакцинируются и у всех будут QR-коды. У нас команда вакцинировалась, проблем не было. Была температура, но она у ребят держалась, так же, как и у Алексея Кудашова, один день, а на следующий всё было нормально и ребята приступили к сборам», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.