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Гендиректор московского «Динамо» высказался о ситуации с посещением домашних матчей

Гендиректор московского «Динамо» высказался о ситуации с посещением домашних матчей
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Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ситуации с посещением домашних матчей клуба на «ВТБ Арене».

«По последним данным Роспотребнадзора мы знаем, что мероприятия могут посетить не более 500 человек. Прорабатывается вопрос о том, что будут пускать болельщиков по QR-кодам, но окончательное решение ещё не принято. Надеюсь, что до 15 августа более уточнённая информация появится, но пока придерживаемся официальной позиции о том, что вход будет по QR-кодам. У кого есть QR-коды, того милости просим.

Надеюсь, все вакцинируются и у всех будут QR-коды. У нас команда вакцинировалась, проблем не было. Была температура, но она у ребят держалась, так же, как и у Алексея Кудашова, один день, а на следующий всё было нормально и ребята приступили к сборам», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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