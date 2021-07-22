Гендиректор московского «Динамо» высказался о ситуации с посещением домашних матчей

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ситуации с посещением домашних матчей клуба на «ВТБ Арене».
«По последним данным Роспотребнадзора мы знаем, что мероприятия могут посетить не более 500 человек. Прорабатывается вопрос о том, что будут пускать болельщиков по QR-кодам, но окончательное решение ещё не принято. Надеюсь, что до 15 августа более уточнённая информация появится, но пока придерживаемся официальной позиции о том, что вход будет по QR-кодам. У кого есть QR-коды, того милости просим.
Надеюсь, все вакцинируются и у всех будут QR-коды. У нас команда вакцинировалась, проблем не было. Была температура, но она у ребят держалась, так же, как и у Алексея Кудашова, один день, а на следующий всё было нормально и ребята приступили к сборам», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 июля 2021
-
12:55
-
12:16
-
11:52
-
11:31
-
11:02
-
10:47
-
09:45
-
09:25
-
09:16
-
08:51
-
08:31
-
06:40
-
06:31
-
06:07
-
05:52
-
05:40
-
05:27
-
05:17
-
05:03
-
04:41
-
03:47
- 21 июля 2021
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:53
-
21:34
-
21:18
-
21:00
-
20:33