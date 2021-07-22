«Сиэтл Кракен» представил домашний и гостевой свитеры, в которых будут играть в НХЛ

«Инстаграм» НХЛ опубликовал домашний и гостевой свитера «Сиэтл Кракен», в которых новый клуб будет играть в НХЛ в сезоне-2021/2022.

Напомним, первым соперником «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге станет «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Встреча состоится 12 октября и пройдёт на выезде. В первом домашнем матче «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером» 23 октября.



В ночь с 21 на 22 июля завершился драфт расширения НХЛ, на котором новичок лиги «Сиэтл Кракен» формировал свой состав, выбирая игроков из других команд, за исключением предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс».



Данный драфт прошёл по правилам, аналогичным драфту расширения 2017 года. К драфту не допускались все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.