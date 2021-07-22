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«Куньлунь» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами

«Куньлунь» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами
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«Куньлунь Ред Стар» объявил о заключении контрактов с защитниками Райаном Спроулом, Джейсоном Фрэмом, а также форвардами Джошем Николлсом и Грегом Сквайрсом. Их соглашения рассчитаны на один год, сообщает клуб в «Инстаграме».

В прошедшем сезоне Спроул провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (9+15) очка, у Фрэма 8 (6+2) баллов в 29 встречах. Форвард Николлс начал сезон в китайском клубе и провёл четыре игры, после чего играл за «Хейлбронер».

По итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции. Клуб из Китая набрал 34 очка в 60 матчах.

В первом матче нового сезона «Куньлунь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 2 сентября. Первая домашняя встреча состоится 6 сентября с рижским «Динамо».

Напомним, второй сезон подряд домашним стадионом клуба будет «Арена Мытищи».

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