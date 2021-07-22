Беттмэн подтвердил паузу в календаре НХЛ на Олимпиаду. Это не гарантирует приезд игроков

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил информацию, что в календаре лиги будет предусмотрен перерыв на время проведения зимней Олимпиады — 2022.



Однако комиссионер отметил, что это не гарантирует приезд хоккеистов на турнир.



«Не думаю, что к тому времени, когда мы опубликуем расписание, будет обновлённая информация об Олимпийских играх.



Мы сделаем то, что должны в данных обстоятельствах, чтобы опубликовать график. Затем, если что-то изменится, мы снова сделаем то, что должны», – цитирует Беттмэна Associated Press.



Напомним, календарь нового сезона Национальной хоккейной лиги будет опубликован 23 июля в 1:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что первым соперником «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге станет «Вегас Голден Найтс».