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Беттмэн подтвердил паузу в календаре НХЛ на Олимпиаду. Это не гарантирует приезд игроков

Беттмэн подтвердил паузу в календаре НХЛ на Олимпиаду. Это не гарантирует приезд игроков
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил информацию, что в календаре лиги будет предусмотрен перерыв на время проведения зимней Олимпиады — 2022.

Однако комиссионер отметил, что это не гарантирует приезд хоккеистов на турнир.

«Не думаю, что к тому времени, когда мы опубликуем расписание, будет обновлённая информация об Олимпийских играх.

Мы сделаем то, что должны в данных обстоятельствах, чтобы опубликовать график. Затем, если что-то изменится, мы снова сделаем то, что должны», – цитирует Беттмэна Associated Press.

Напомним, календарь нового сезона Национальной хоккейной лиги будет опубликован 23 июля в 1:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что первым соперником «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге станет «Вегас Голден Найтс».

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