Фазель: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр в Токио

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022 и о времени окончательного принятия решения.



«Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио, когда будет произведён мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса. Всё же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане календаря НХЛ есть «окно», настраивает на оптимизм», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.