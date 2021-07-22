Хайман может подписать контракт с «Эдмонтоном» на 7-8 лет

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман может перейти в «Эдмонтон Ойлерз».
Как сообщает в «твиттере» журналист Эллиотт Фридман, в случае оформления сделки «Торонто» получит драфт-пик, а канадец подпишет контракт с «Ойлерз» на 8 лет.
Также «Эдмонтон» может подписать контракт с Хайманом после того, как он станет свободным агентом: в этом случае соглашение будет рассчитано на 7 лет. В обоих случаях сумма контракта составит около $ 40 млн.
В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 32 (15+17) очка при показателе полезности "+19". В плей-офф форвард сыграл в семи играх, в которых забросил одну шайбу при полезности "+2".
«Торонто» уступили в первом раунде Кубка Стэнли «Монреалю» в серии со счётом 3-4.
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