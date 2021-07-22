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Главный арбитр КХЛ прокомментировал утверждение единых правил игры для всех лиг мира

Главный арбитр КХЛ прокомментировал утверждение единых правил игры для всех лиг мира
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал утверждение единых правил игры в хоккей для всех лиг мира.

«Идеальные правила — это единые правила по всем профессиональным лигам мира. ИИХФ создала рабочую группу, и сейчас по итогам конгресса все профессиональные лиги Европы, по крайней мере, на сегодняшний момент хотят взять эти правила. Кардинально правила не меняются, и философия не меняется — поменяются лишь решения по определённым правилам и количество минут, которое будут отбывать игроки за те или иные штрафы.

Если брать конкретику, пример следующий — раньше у нас штрафы были 2 минуты и 5 плюс автоматически 20 минут, допустим, за толчок на борт, сейчас у судьи будет опция 2, 5 и 5+20. Эти правила приближены к правилам наших заокеанских коллег, и изменения будут исключительно в трактовках, но не в философии и решениях. Правила созданы для того, чтобы игроки более высокого мастерства могли показывать свой класс для зрителей, чтобы было больше голов.

Если говорить о любых, даже незначительных изменениях в правилах, их будет больше 80. Из того, что точно бросается в глаза, я уже рассказал про новые опции по количеству штрафных минут на льду для игроков — появится просто большой штраф 5 минут, за который игрока не будут удалять до конца матча.Все эти нововведения доведём до хоккейной общественности, подготовим презентацию, департамент судейства поедет во все клубы и прочитает правила на предсезонных турнирах и товарищеских матчах.

Эти изменения будут опубликованы на сайте КХЛ, чтобы болельщики тоже могли ознакомиться. Не сказать, что всё это кардинально поменяет игру, правила остались правилами: задержка осталась задержкой, а подножка — подножкой. Одна из самых важных вещей как раз заключается в количестве штрафных минут. Консультации планируем оставить так же, но одно из самых главных нововведений, которые будут и потребуют изменений у нас в регламенте: тренеры смогут брать неограниченное количество запросов на блокировку вратаря и «вне игры», но в первый раз за своё неправильное решение они будут получать 2 минуты, а за все последующие — двойной малый штраф. Также немного сдвигается время — теперь комната видеопросмотров будет не с 58-й, а с 59-й минуты смотреть все входы в зону на «вне игры», выбросы шайбы и так далее, здесь мы тоже на минуту этот момент будем сдвигать. Это самые важные вещи, на которые стоит обратить внимание», — приводит слова Анисимова официальный сайт лиги.

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ИИХФ утвердила единые правила игры в хоккей для всех лиг мира
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