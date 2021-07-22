Генменеджер «Сиэтла»: Прайс был хорошим вариантом для нас, но клуб пошёл по другому пути

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис прокомментировал решение клуба не брать на драфте расширения голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.



«Мы вели разговоры о нём. Но клуб решил пойти в другом направлении. Он был интересным вариантом для нас», — цитирует Фрэнсиса в «Твиттере» хоккейный журналист Пьер Лебрюн.



Вратарская бригада, выбранная «Сиэтлом» на драфте расширения, выглядит следующим образом — Крис Дриджер («Флорида Пантерз»), Джоуи Даккорд («Оттава Сенаторз») и Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»).



Ранее сообщалось, что Прайс может пропустить часть сезона-2021/2022 из-за травмы бедра. 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. Отмечалось, что «Сиэтл Кракен» заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнила выбор.