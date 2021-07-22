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Генменеджер «Сиэтла»: Прайс был хорошим вариантом для нас, но клуб пошёл по другому пути

Генменеджер «Сиэтла»: Прайс был хорошим вариантом для нас, но клуб пошёл по другому пути
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Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис прокомментировал решение клуба не брать на драфте расширения голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.

«Мы вели разговоры о нём. Но клуб решил пойти в другом направлении. Он был интересным вариантом для нас», — цитирует Фрэнсиса в «Твиттере» хоккейный журналист Пьер Лебрюн.

Вратарская бригада, выбранная «Сиэтлом» на драфте расширения, выглядит следующим образом — Крис Дриджер («Флорида Пантерз»), Джоуи Даккорд («Оттава Сенаторз») и Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»).

Ранее сообщалось, что Прайс может пропустить часть сезона-2021/2022 из-за травмы бедра. 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. Отмечалось, что «Сиэтл Кракен» заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнила выбор.

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